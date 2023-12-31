ХАМАС бросает в бои детей наш комментарий
ХАМАС создал молодежное движение в Ливане под названием «Пионеры Наводнения Аль-Аксы».
Террористов и радикалов нужно воспитывать с детства – такой теперь у ХАМАС подход, который кажется им совершенно правильным, ведь этим «пионерам» суждено стать «авангардной силой сопротивления, которая примет участие в освобождении Иерусалима и мечети Аль-Акса».
ХАМАС в этом не оригинален и даже отстает, ведь сегодня даже в Африке, не говоря уже о Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, в составе местных экстремистов и повстанцев действуют целые отряды из детей и подростков. Которые под присмотром взрослых наводят ужас на местное население, поскольку ни в грош не ставят свои жизни, и уж тем более – чужие.
Как это было во время гражданской войны в Сьерра-Леоне, где только в столице Фритауне около 8 тысяч человек были изувечены бандой детей-солдат, известной как «Вестсайдские мальчики». Или в Уганде, где почти 70 процентов боевиков так называемой «Армии сопротивления Господа» составляют дети и подростки, некоторым из них всего по восемь лет. Или в Сомали, где в рядах сомалийских правительственных войск число детей достигает 20 процентов – а в противостоящей ей группировке «Аш-Шабааб» доля несовершеннолетних составляет все 80 процентов.
И это только в Африке. А по всему миру число «детей-солдат» составляет 250 тысяч, четверть миллиона только по официальным данным. Дети становятся орудием войн для взрослых…
Они вообще идеальный материал, из которого при соответствующем педагогическом подходе можно слепить что угодно – от творческой личности до террориста-смертника. И даже удивительно, как ХАМАС не додумался до этой «плодотворной дебютной идеи» раньше, не начав создавать сеть своих Хогвартсов для воспитаний юных террористов – лишенных детства, но зато со вдолбленными намертво «правильными» идеологическими установками.
То, что сеть таких «пионерских организаций» ХАМАС разворачивает в лагерях беженцев в Ливане – тоже вполне логично. В ближайшие годы развернуть подобную деятельность в Газе по известным причинам не получится. А ливанские лагеря - удобная и гостеприимная площадка.
И, кроме того, учитывая царящую в ливанских лагерях нищету, с наполнением этих организаций проблем не будет. Организовать завтраки и горячие обеды, и родители сами будут в очередь выстраиваться, да еще и упрашивать, чтобы их детей взяли.
К тому же какой-никакой, а социальный лифт для ребенка. Станешь смертником – родне уважение, родителям – мешок муки или риса, а то и полмешка сахара. И в этом никакого сгущения красок или упрощения, ведь именно так по всему миру в отношении юных боевиков и членов их семей это и работает. ХАМАС и придумывать ничего не надо, все уже придумано до него.
И самое страшное в этой истории то, что у международного сообщества нет адекватных и эффективных методов противостояния вербовки детей террористами. Только один из пунктов Римского статута Международного уголовного суда, согласно которому «набор или вербовка детей в возрасте до пятнадцати лет в состав национальных вооруженных сил или их использование в боевых действиях являются военным преступлением».
Все конференции под эгидой ООН по этой теме – пустая говорильня, с традиционными, уже набившими оскомину «выражением озабоченности», необходимостью «обратить пристальное внимание», «принять незамедлительные меры» и так далее. Обычный итог таких конференций – в ближайшее время в какой-то очередной лагерь беженцев и перемещенных лиц будут приезжать холеные упитанные дяди и тети на дорогих автомобилях, дарить игрушки и мячики, фотографироваться с пострадавшими, а потом что-то рисовать в своих компьютерах и планшетах.
Никто не в состоянии предложить хоть какую-то действительно работающую схему против подобных действий. Или просто не хочет. Ведь в противном случае придется признать, что ХАМАС – плод больного палестинского, что важно - и не только, общества. И если все общество больно, то невозможно оградить от этих болезней детей.