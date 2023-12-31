Икрам Нур, собкор haqqin.az 14:17

ХАМАС создал молодежное движение в Ливане под названием «Пионеры Наводнения Аль-Аксы». Террористов и радикалов нужно воспитывать с детства – такой теперь у ХАМАС подход, который кажется им совершенно правильным, ведь этим «пионерам» суждено стать «авангардной силой сопротивления, которая примет участие в освобождении Иерусалима и мечети Аль-Акса».

ХАМАС в этом не оригинален и даже отстает, ведь сегодня даже в Африке, не говоря уже о Юго-Восточной Азии и Латинской Америке, в составе местных экстремистов и повстанцев действуют целые отряды из детей и подростков. Которые под присмотром взрослых наводят ужас на местное население, поскольку ни в грош не ставят свои жизни, и уж тем более – чужие. Как это было во время гражданской войны в Сьерра-Леоне, где только в столице Фритауне около 8 тысяч человек были изувечены бандой детей-солдат, известной как «Вестсайдские мальчики». Или в Уганде, где почти 70 процентов боевиков так называемой «Армии сопротивления Господа» составляют дети и подростки, некоторым из них всего по восемь лет. Или в Сомали, где в рядах сомалийских правительственных войск число детей достигает 20 процентов – а в противостоящей ей группировке «Аш-Шабааб» доля несовершеннолетних составляет все 80 процентов. И это только в Африке. А по всему миру число «детей-солдат» составляет 250 тысяч, четверть миллиона только по официальным данным. Дети становятся орудием войн для взрослых…

Они вообще идеальный материал, из которого при соответствующем педагогическом подходе можно слепить что угодно – от творческой личности до террориста-смертника. И даже удивительно, как ХАМАС не додумался до этой «плодотворной дебютной идеи» раньше, не начав создавать сеть своих Хогвартсов для воспитаний юных террористов – лишенных детства, но зато со вдолбленными намертво «правильными» идеологическими установками. То, что сеть таких «пионерских организаций» ХАМАС разворачивает в лагерях беженцев в Ливане – тоже вполне логично. В ближайшие годы развернуть подобную деятельность в Газе по известным причинам не получится. А ливанские лагеря - удобная и гостеприимная площадка. И, кроме того, учитывая царящую в ливанских лагерях нищету, с наполнением этих организаций проблем не будет. Организовать завтраки и горячие обеды, и родители сами будут в очередь выстраиваться, да еще и упрашивать, чтобы их детей взяли. К тому же какой-никакой, а социальный лифт для ребенка. Станешь смертником – родне уважение, родителям – мешок муки или риса, а то и полмешка сахара. И в этом никакого сгущения красок или упрощения, ведь именно так по всему миру в отношении юных боевиков и членов их семей это и работает. ХАМАС и придумывать ничего не надо, все уже придумано до него.