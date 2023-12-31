Индия и Пакистан обменялись списками ядерных объектов

Власти Индии и Пакистана обменялись в первый день 2024 года перечнями ядерных объектов двух стран. Как сообщило Министерство иностранных дел Индии на официальном сайте, передача списков произошла по дипломатическим каналам одновременно в столицах двух соседних государств.

"Сегодня Индия и Пакистан обменялись по дипломатическим каналам одновременно в Нью-Дели и Исламабаде списком ядерных установок и объектов, подпадающих под действие Соглашения о запрещении нападения на ядерные установки и объекты между Индией и Пакистаном", - говорится в сообщении.

Как указывает индийское внешнеполитическое ведомство, соглашение, подписанное 31 декабря 1988 года и вступившее в силу 27 января 1991 года, предусматривает, среди прочего, что Индия и Пакистан информируют друг друга о ядерных установках и объектах, подпадающих под действие этого соглашения, 1 января каждого календарного года. Это 33-й обмен подобными списками между двумя странами.

Такая мера считается одной из важнейших по поддержанию безопасности в Южной Азии. Первый такой обмен состоялся 1 января 1992 года.