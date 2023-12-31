«Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», - говорилось в указе, который так называемый президент «НКР» Самвел Шахраманян подписал 28 сентября 2023 года.

Сегодня, 1 января 2024 года, прекратила существование даже для тех, кто пытался искусственно держать ее на повестке, сепаратистская «НКР».

Новость, конечно, приятная, но в изрядной мере устаревшая и требующая некоторых уточнений.

«Сепаратистская «НКР» никем в мире, включая Армению, не была признана как легитимное образование. Не случайно, после «выборов» любых уровней на оккупированных территориях следовали автоматом заявления международного сообщества о том, что они не признают эти «выборы». Соответственно, в международной практике утвердилось определение «де-факто власти НКР». Де-факто, но не де-юре. Точно такое же отношение было к т.н. «избранию Шахраманяна президентом НКР», - отмечает политолог Эльдар Намазов.

«Поэтому сепаратистское образование существовало только «де-факто» и также «де-факто» оно и умерло в результате восстановления контроля азербайджанского государства над своими международно признанными территориями. Никакие изданные ими бумаги никогда не имели и не имеют легитимного характера.

И чем же является в этом контексте т.н. «указ Шахраманяна»? Только символическим жестом, своего рода венком к могиле сепаратистского образования с надписью «от Шахраманяна». Есть этот венок, нет его – это ровным счетом ничего не меняет в факте смерти и предания земле этого очага сепаратизма, искусственно созданного на нашей территории большевиками.

По мне, пусть будет, маслом кашу не испортишь, как говорится. С этим «венком от Шахраманяна» картинка выглядит даже поэстетичнее…» - отмечает политический обозреватель.

А в дополнение напомним, что бывшие «президенты НКР» Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший «госминистр» Рубен Варданян, экс-командующий «армией обороны НКР» Левон Мнацаканян, его заместитель Давид Манукян, «спикер парламента» Давид Ишханян, а также бывший «глава МИД» Давид Бабаян арестованы властями Азербайджана.