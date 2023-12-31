Голкипера «Карабаха» Андрея Лунева доставили в Баку в полицейский участок

Один из лучших футболистов « Карабах а» в нынешнем еврокубковом сезоне, вратарь Андрей Лунев рассказал о том, что был доставлен в полицейский участок после того, как его в Баку остановила машина Государственной дорожной полиции.

«Адаптация в Азербайджане давно уже закончилась, - цитирует Лунева РБ. - Понятно, что в плане общения легче, чем в «Байере» - здесь русскоговорящая страна. С бытовыми моментами тоже проще, только сперва было сложно привыкнуть к местному стилю вождения, это просто уникально. Как в Египте - вечно сигналят, ездят как хотят. При этом когда ты едешь по правилам, тебя все равно останавливают и штрафуют непонятно за что.

Меня уже один раз даже доставляли в полицейский участок. Отвез семью в торговый центр, а сам отправился на базу - у нас был заезд, предыгровой день. Спокойно ехал по одной из главных улиц. Я знаю их правила дорожного движения, понимаю, что нельзя резко перестраиваться, что это приравнивается к лихачеству. И вдруг меня догоняет полицейская машина с мигалками, тормозит. И дальше начинается «разводняк». Мол, вы быстро ехали, быстро меняли полосы. Прошу показать запись с камер, объясняю, что перестраивался, поскольку мне нужно поворачивать.

Плюс ко всему в тот момент я грипповал, был болезненный вид, так они сразу начали говорить - ты выпивал. Предложил им пройти алкотестер, прошел, но все равно отвезли в отделение. Там ко мне выходит их главный и опять начинает рассказывать, что я неправильно перестраивался. Как только я заговорил про алкотестер, он сразу перешел с русского на азербайджанский. В итоге я звонил человеку из клуба, он приезжал, помогал. Но штраф мне заплатить все равно пришлось, потому что там, если тебя привозят в полицейский участок, ты обязан заплатить вне зависимости от того, прав или нет».