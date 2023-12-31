Десятилетний автомобиль больше не купить

С 1 января ограничивается ввоз в Азербайджан автомобилей, выпущенных до 2013 года, сообщает Trend.

29 марта 2023 года было принято постановление Кабинета Министров по ограничению импорта в Азербайджан легковых автомобилей, срок эксплуатации которых превышает 10 лет.

Цель постановления заключается в охране жизни и здоровья людей, окружающей среды, снижении количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу автотранспортными средствами, и оказании поддержки улучшению экологической обстановки.