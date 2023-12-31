То, что сейчас произошло в Белгороде, — это, безусловно, террористический акт. Почему? Потому что под прикрытием двух ракет что они сделали? Они ударили из реактивной системы залпового огня, сказал президент России Владимир Путин на встрече с военными в госпитале Вишневского.

Глава РФ отметил, что это оружие является неизбирательным и бьет по площадям, и оно было использовано для удара по центру города.

«Просто удар, целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт, по-другому не назвать», — сказал Путин.