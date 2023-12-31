Путин назвал удары по Белгороду террористическим актом обновлено 16:03
То, что сейчас произошло в Белгороде, — это, безусловно, террористический акт. Почему? Потому что под прикрытием двух ракет что они сделали? Они ударили из реактивной системы залпового огня, сказал президент России Владимир Путин на встрече с военными в госпитале Вишневского.
Глава РФ отметил, что это оружие является неизбирательным и бьет по площадям, и оно было использовано для удара по центру города.
«Просто удар, целенаправленный удар по гражданскому населению. Конечно, это теракт, по-другому не назвать», — сказал Путин.
***15:51
Президент России Владимир Путин в ходе общения с военнослужащими в госпитале им. Вишневского заявил, что Украина для страны не является врагом, а настоящий противник – Запад.
«Украина нам не враг... Дело не в том, что они (Запад – ред.) помогают нашему противнику, а они – наш противник. Они их руками решают свои вопросы, вот в чем все дело», – сказал он.
Кроме того, Путин заявил, что Россия хочет завершить «украинский конфликт» как можно быстрее, но на своих условиях.
«Россия не хочет воевать бесконечно, но и сдавать свои позиции не будет. Этому не бывать», - заявил глава РФ.