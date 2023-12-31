Белгород вновь под прицелом

Село Богун Городок Борисовского района Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. Один из снарядов лег на территорию частного жилого домовладения — повреждена пристройка, в соседнем доме взрывной волной выбило окна», — сообщается в Telegram-канале губернатора.

Сегодня со стороны Украины два раза обстреливался поселок Красное Шебекинского городского округа. В результате обстрелов никто не пострадал. В местной школе выбило стекла. Перебиты линии электропередачи. Без света остались Красное, хутора Мухин и частично села Нежеголь и Вознесеновка.