Посол США в Азербайджане Марк Либби поздравил азербайджанский народ с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира.

«Я приехал в Азербайджан всего несколько недель назад, но уже очарован богатой культурой Азербайджана, вкусными блюдами местной кухни и теплым отношением азербайджанского народа. Я намерен лучше узнать вашу страну и очень рад начать это с посещения Гобустана. Глядя на эти древние каменные рисунки, я представляю, какой была жизнь здесь, на Южном Кавказе, тысячи лет назад. Меня заворожил вид открытых вулканов, которые я никогда раньше не видел.

Я поеду в США в начале января, но с нетерпением жду возвращения в Баку. В новом году, как очередной посол США в Азербайджане, я намерен внести свой вклад в 32-летние дружественные отношения между нашими странами, а также работать в направлении укрепления взаимовыгодных отношений между Азербайджаном и США.

От имени посольства США в Азербайджане желаю вам в новом году радости, здоровья и успехов, и поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев мира», - говорится в поздравлении дипломата.