Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az 18:16

В своем обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года президент Ильхам Алиев вновь озвучил важный тезис, в полной мере характеризующий парадигму азербайджанской внешней политики. "Сегодня на Западе господствуют двойные стандарты, - подчеркнул глава государства. - Азербайджанский народ хорошо знает это. В то же время, он хорошо знает, что, несмотря на давление, на все угрозы и необоснованные обвинения, мы будем делать то, что считаем нужным. И впредь будем делать то, что делали раньше".

Действительно, общепризнанным является тот факт, что ещё в 2000-е годы Азербайджан сформировал собственную, независимую повестку, в том числе силовую, результатом которой стала историческая Победа в 2020 году и полное восстановление суверенитета над своей территорией - в 2023-м. Если посмотреть на эту ситуацию сквозь призму мировых процессов, то в 2020 году президент Ильхам Алиев, по сути, бросил вызов старому мировому порядку, перестав ждать исполнения международных юридических документов высшего порядка и взяв инициативу в свои руки. На протяжении без малого четверти века Азербайджан "тестировал" исполняемость резолюций Совета безопасности ООН, являющихся, как известно, высшим правовым актом земной цивилизации. Как мы знаем, этот тест Совбез ООН полностью провалил, в результате, президент Алиев сделал то, чего так и не смог сделать высший законодательный орган мирового сообщества. Именно поэтому освободительную войну Азербайджана 2020 года, первую в XXI веке, можно с полным основанием назвать "войной справедливости". За ней последовали другие вооруженные конфликты с куда более зыбкой и даже сомнительной мотивировкой.

В частности, свое вторжение в Украину Россия так же мотивировала соображениями «исторической справедливости». Для неё украинская территория – это площадка для своеобразного "матча-реванша" за сохранение статуса сверхдержавы и способности влиять на судьбы человечества. Именно так и выглядит вызов России миру Запада - война с неясным исходом, в которой ставки возросли до небес… Вслед за Россией эстафету "войны справедливости" принял Израиль. По большому счету, кровавая мясорубка в секторе Газы — это первая на Ближнем Востоке религиозная война в XXI веке, истинные мотивы которой уходят корнями в глубины столетий. И здесь, так же, как и вторжение России в Украину, речь идет о войне с неясным исходом и крайне высокими ставками для Государства Израиль. На этом фоне азербайджанская "война справедливости" - наиболее понятна и честна, поскольку ее причиной является мотив родной земли. Азербайджанцы вернули свою землю, на которой именно они, а не кто-либо другой, являются хозяевами и строителями.

Как известно, мировое сообщество реагирует на эти события по-разному, но в одном алгоритме, выступая против государств, инициирующих войны или полномасштабные вооруженные конфликты, либо, наоборот, поддерживая их. Сегодня мир поделился на тех, кто выступает в защиту действий Израиля, и тех, кто требует защитить палестинцев в секторе Газа, на тех, кто поддерживает Украину в ее противостоянии российской агрессии, и тех, кто за дружбу с Россией. К примеру, ЮАР выступила с инициативой провести в Международном суде в Гааге официальное разбирательство против Израиля по факту геноцида. Казалось бы, где ЮАР и где Ближний Восток? Тем не менее, число примеров взаимных преследований со стороны «симпатизирующих лагерей» будет лишь нарастать. Тем не менее, официальному Баку, благодаря политической воле президента Ильхама Алиева и последовательности азербайджанской дипломатии, удалось на примере своей повестки сменить парадигму и в значительной мере изменить реакцию мирового сообщества, решив одновременно две совершенно неподъемные ранее задачи. Во-первых, Баку удалось перевести Россию из проармянского лагеря в проазербайджанский. Сегодня это признают даже в Армении. А во-вторых, после триумфа на поле боя Баку удалось убедить Ереван в необходимости создать между странами широкую систему социально-экономического взаимодействия. И в Армении, пусть со скрипом, но эту формулу признают, модифицируя ее под свое понимание. Другими словами, Баку показал Еревану, что обе страны по-прежнему остаются соседями и могут налаживать позитивное взаимодействие. И это главное!

И еще один важнейший, опорный момент азербайджанской политики, на котором акцентировал внимание президент Ильхам Алиев, звучал так: "Независимая экономика позволяет нам ни от кого не зависеть, не зависеть ни от каких международных финансовых институтов, и мы не зависим от них". В этом аспекте вспоминается интервью Ильхама Алиева от 25 декабря 2012 года: "Азербайджан до сих пор не стал членом Всемирной торговой организации, хотя нас туда очень активно приглашают. Но взвесив все «за» и «против» (конечно, «за» тоже очень много), мы посчитали, что на данном этапе это навредит нашему сельскому хозяйству, фермерству, частному предпринимательству и местному производству". С тех пор прошло одиннадцать лет, но позиция главы государства в отношении внешних глобальных регуляторов торговли так и не изменилась. Во главу угла Ильхам Алиев ставит, прежде всего, собственного производителя. И в этом кроется успех азербайджанского экономического роста. Кстати, в диапазоне 2003-2013 годов экономика Азербайджана увеличилась втрое(!). Собственно, этот рывок и позволил сформировать базу для последующих достижений в сфере внешнеполитического позиционирования страны и решения всех вопросов ее безопасности. Укрепившийся за последующие десять лет сектор неуглеводородной промышленности позволил Азербайджану стать привлекательным для внешних инвестиций в новые технологические решения производства и экспорта электроэнергии. В перспективе это один из лучших вариантов диверсификации энергетического экспорта на высокомаржинальные рынки, к которым относится и европейский рынок электроэнергии. В завершении стоит вспомнить ещё один важный шаг Баку, в полной мере демонстрирующий масштаб ресурсов и потенциал механизмов его внешней политики.