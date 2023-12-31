На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила предварительная информация о пожаре в многоэтажном жилом доме, расположенном по улице Шихлинского в Хатаинском районе Баку. По вызову на место происшествия были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны и спасатели Бакинского регионального центра МЧС, сообщили в ведомстве.

Благодаря оперативным действиям пожарных возгорание, возникшее на 7-м этаже девятиэтажного жилого дома, было оперативно ликвидировано.

Во время тушения жители здания были эвакуированы.