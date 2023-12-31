Глава Финляндии хочет больше оружия

Президент Финляндии Саули Ниинистё в своем новогоднем обращении призвал инвестировать в производство оружия, чтобы доказать, что Европа является сильной. Текст речи Ниинистё приводит пресс-служба финского президента.

"Европа должна проснуться. Нам не нужны инвестиции в военное производство исключительно для оказания необходимой помощи. Они нужны как средство убедить, что Европа сильна. Сильная не для того, чтобы вести войны, а для того, чтобы обеспечить мир", – отметил он.

По его словам, от Европы ожидают больше ответственности в сфере безопасности на фоне выборов в США и возможной смены президента.

"Четкие и быстрые шаги, направленные на то, чтобы взять на себя эту ответственность, также являются лучшим ответом на все спекуляции о том, как выборы в США повлияют на сотрудничество в области безопасности", – подчеркнул президент Финляндии.