Эстония легализовала однополые браки

В Эстонии вступил в силу закон о равенстве браков, по которому двое совершеннолетних могут заключить брачный союз независимо от их пола. Эстония стала первой страной бывшего Советского Союза, которая легализовала однополые браки. В июне Рийгикогу – парламент Эстонии – проголосовал за такое решение.

"Это историческое событие, которое покончит с длившейся годами многолетней правовой путаницей и обеспечит всем жителям Эстонии чувство безопасности и равные права", - прокомментировала введение этого закона министр социальной защиты Сигне Риисало.

Она выразила надежду, что необоснованные опасения утихнут, и критики этого решения поймут, что ни у кого ничего не отнимается, но многим будет дано что-то очень важное.

Зарегистрированным лицам предоставляется право голоса при принятии решений, касающихся их партнера, а также право на получение субсидий и льгот в случае необходимости. Они могут также перейти к браку в упрощенном порядке.