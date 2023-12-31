Украина не сможет отбить все российские удары

Украинские средства ПВО не справятся со всеми ударами России этой зимой из-за недостаточного количества ракет-перехватчиков. Об этом заявил The Telegraph военный аналитик Джимми Раштон.

«Боеприпасы некоторых систем им придётся экономить ещё больше, чем в настоящий момент... Может получиться так, что им придётся не реагировать на некоторые цели, потому что у них недостаточно ракет-перехватчиков», — сказал он.

В издании подчеркнули, что особое беспокойство вызывает возможная нехватка ракет-перехватчиков систем ПВО Patriot.

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский ранее констатировал, что ситуация для ВСУ на фронте сложная, воевать приходится в условиях нехватки оружия и людей.