Атакованы американские базы в Сирии

Как сообщила радиостанция Sham FM, огонь по военному объекту был открыт из реактивных систем залпового огня. В момент атаки на территории базы прогремело несколько взрывов.

Ранее шиитские бойцы атаковали с помощью дрона-камикадзе американскую базу в Эш-Шаддади, расположенную на юге провинции Хасеке рядом с нефтяным месторождением Эль-Джебса. О последствиях нападения беспилотника сведений не приводится.

В Ираке, как сообщили источники в силовых структурах, подверглась ударам военная база США Айн-эль-Асад в западной провинции Анбар. Ранее 31 декабря иракские средства ПВО сбили беспилотник над аэродромом Харир в провинции Эрбиль, который используют силы западной коалиции во главе США.

Ответственность за эти атаки взяло на себя "Исламское сопротивление Ирака". В заявлении движения, которое приводит радиостанция, говорится, что "шиитские бойцы проводят операции против вражеских объектов в ответ на массовые расправы над палестинским населением в секторе Газа со стороны израильских оккупантов, которых поддерживают США".

С 7 октября 2023 года, когда началась военная эскалация на Ближнем Востоке, было совершено свыше 110 нападений на американские базы в Ираке и Сирии.