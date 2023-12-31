Суд Израиля отменил ключевой компонент судебной реформы Нетаньяху

Верховный суд Израиля постановил, что закон, ограничивший в рамках судебной реформы его полномочия по пересмотру решений Кабмина, будет отменен. Об этом сообщило израильское государственное радио Kan.



По данным радиостанции, решение об отмене первого закона, утвержденного в рамках судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху летом 2023 года, было принято большинством в 8 из 15 судей, входящих в коллегию Верховного суда. Суд постановил, что закон следует отменить, поскольку он серьезно и беспрецедентно наносит ущерб демократическому характеру Израиля.



Многие израильтяне еженедельно выходили на митинги в Тель-Авиве, Иерусалиме и других городах, чтобы выразить несогласие с законом и потребовать его отмены.

