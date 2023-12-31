Канада поставила Украине NASAMS

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в частности поблагодарил его за поставки дополнительных систем ПВО NASAMS и снарядов к ним.



"Я благодарен Джастину за готовность помогать в усилении защиты украинского неба, в частности за поставку дополнительных NASAMS - систем и ракет к ним", - написал он в своем Telegram-канале.

Зеленский также отметил, что договорился с Трюдо об активизации переговоров о гарантиях безопасности для Украины.