Норвегия будет продавать оружие Украине

Правительство Норвегии разрешило прямые продажи норвежского оружия и оборонной продукции Украине. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте норвежского правительства от 1 января, разрешение вступает в силу с этого же дня.

«В чрезвычайной ситуации с безопасностью, возникшей в результате агрессивной войны России, крайне важно, чтобы мы продолжали поддерживать Украину. Поддержка Украины важна для норвежской и европейской безопасности. Мы должны предвидеть возможность продления незаконной агрессивной войны. Поэтому правительство решило разрешить прямые продажи оружия и оборонной продукции норвежской оборонной промышленности Украине», - заявил министр иностранных дел страны Эспен Барт Эйде.

Теперь норвежские компании могут обращаться в Министерство иностранных дел за лицензией на экспорт для прямых продаж оружия и оборонной продукции в Украине.