Экс-сотрудник ЦРУ о способности России взять Одессу

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue works, что Россия способна занять Одессу, если это потребуется.

«Да, они на самом деле могут попытаться: они уже начали, сейчас прощупывают почву», — сказал Джонсон, прокомментировав утверждение ведущего, что если Россия возьмет Одессу, то вернуть ее будет практически невозможно.

По мнению бывшего сотрудника ЦРУ, российская армия находится в более выгодном положении, чем ВСУ, поскольку обладает достаточным числом военнослужащих.