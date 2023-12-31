Дмитрий Рой, автор haqqin.az 00:17

По данным Национального бюро регистрации преступлений Индии (NCRB), в течение шести лет в стране было выявлено более 5 002 022 жертв торговли людьми, 60% из которых — женщины и девочки. Эксперты считают, что реальные цифры намного выше из-за острого занижения отчетности. Официальные лица Индии твердят, что XXI век станет веком, когда страна станет сверхдержавой. Нью-Дели стремится оказаться везде – и в Армении, и в Центральной Азии, и в глобальных трансграничных коридорах. Но пока единственное, в чем ему удалось утвердить свое лидерство, - это незаконная торговля собственными гражданами.

В индийском штате Мадхья-Прадеш каждый день пропадает 30 детей и подростков, из которых, по данным, предоставленным Национальным бюро регистрации преступлений, девять уже никогда не возвращаются назад. Их участь – стать вдали от дома секс-рабами, просто рабами на грязной и низкооплачиваемой работе, ну или быть насильственно проданными в качестве невесты. Вся страна покрыта сетью «агентств по трудоустройству» - так здесь называются созданные криминалом конторы, которые, отстегивая долю властям, практически легально занимаются работорговлей. В случае необходимости, то есть наличия заказов, не останавливаясь перед похищением людей. А порой и этот риск излишен. Цивилизованные места в Индии, которые так любит показывать Болливуд, воистину лишь островки в океане нищеты индийской провинции, где нет ничего зазорного в том, чтобы родители продавали своих детей, избавляясь от «лишних ртов». Или подписывали кабальные контракты, согласно которым их сыновей увозят в другие штаты, а то и вовсе за границу, где они за чашку риса обречены трудиться в качестве рабов. А большую часть их заработка забирают работорговцы в качестве оплаты за трудоустройство.