Армения в списке жертв работорговли Индии наш комментарий
По данным Национального бюро регистрации преступлений Индии (NCRB), в течение шести лет в стране было выявлено более 5 002 022 жертв торговли людьми, 60% из которых — женщины и девочки. Эксперты считают, что реальные цифры намного выше из-за острого занижения отчетности.
Официальные лица Индии твердят, что XXI век станет веком, когда страна станет сверхдержавой. Нью-Дели стремится оказаться везде – и в Армении, и в Центральной Азии, и в глобальных трансграничных коридорах. Но пока единственное, в чем ему удалось утвердить свое лидерство, - это незаконная торговля собственными гражданами.
В индийском штате Мадхья-Прадеш каждый день пропадает 30 детей и подростков, из которых, по данным, предоставленным Национальным бюро регистрации преступлений, девять уже никогда не возвращаются назад. Их участь – стать вдали от дома секс-рабами, просто рабами на грязной и низкооплачиваемой работе, ну или быть насильственно проданными в качестве невесты.
Вся страна покрыта сетью «агентств по трудоустройству» - так здесь называются созданные криминалом конторы, которые, отстегивая долю властям, практически легально занимаются работорговлей. В случае необходимости, то есть наличия заказов, не останавливаясь перед похищением людей.
А порой и этот риск излишен. Цивилизованные места в Индии, которые так любит показывать Болливуд, воистину лишь островки в океане нищеты индийской провинции, где нет ничего зазорного в том, чтобы родители продавали своих детей, избавляясь от «лишних ртов». Или подписывали кабальные контракты, согласно которым их сыновей увозят в другие штаты, а то и вовсе за границу, где они за чашку риса обречены трудиться в качестве рабов. А большую часть их заработка забирают работорговцы в качестве оплаты за трудоустройство.
Впервые лично столкнулся с этим в международном аэропорту Бахрейна, где среди роскоши, комфорта и вообще цивилизации выходцы из Индии расстилают спальные мешки в курительных комнатах и чуть ли не в туалетах, чтобы с рассветом солнца вновь выйти на работу в город.
Согласно докладу Государственного департамента США, организации, расследующие торговлю людьми в Индии, выявили жертв принудительного труда в Армении, Португалии, Габоне, США и Замбии, странах Персидского залива, а также индийских женщин, ставших жертвами сексуальной торговли людьми в Кении – это к вопросу, как далеко в мире простирается торговля индийским живым товаром. И так же об успехах социально-экономического развития в «Бхарате», где даже Африка в сравнении с Индией кажется раем для нищих и безработных индусов.
И не сказать, что индийские власти этой проблемы не признают. «Да, - говорят они, - есть такое». Но серьезно делать для исправления ситуации ничего не хотят. Вся пресловутая «мощь» Индии пасует перед мафией работорговцев. Которые к тому же регулярно заносят толстые конверты местным политикам и полицейским. Система работает, приносит прибыль, а потому и трогать ее запрещено. Раз в год устроят показательные аресты, когда работорговцы уж сильно обнаглеют или просрочат взносы властям, устроят шумиху в местной прессе, какие они, дескать, красавцы, и дальше все идет по накатанной колее.
Да и по большому счету, что могут индийские власти? Снизить уровень нищеты в стране? Сделать деревни богаче? Поднять прожиточный уровень низших каст, где как раз и процветает работорговля? Ничего из этого. Даже в ближайшей перспективе. И планов таких нет. А потому лучше утешать себя рассказами о том, как вот-вот Индия станет великой. Очевидно, тогда, когда распродаст не менее половины населения.