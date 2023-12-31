Как назвал Путина Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Economist комментируя предложения о переговорах с РФ, заявил, что он не видит "каких-либо фундаментальных шагов вперед к миру со стороны России".

"Я вижу только шаги террористической страны. И если Россия посылает сигналы о желании заморозить конфликт, как сообщают некоторые западные СМИ, то это не потому, что они праведники, а потому, что у них недостаточно ракет, боеприпасов или подготовленных войск. Им нужна эта пауза. Восстановить все свои силы. А затем изо всех сил перевернуть страницу этой войны", - заявил Зеленский.

При этом он считает, что проигрыш Украины приблизятся войны с Западом.

"Если Украина проиграет, Путин приблизит свои войны к Западу. Путин чувствует слабость, как животное, потому что он - животное. Он чувствует кровь, и он съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией", - пригрозил Зеленский.