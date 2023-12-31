Зеленский назвал главную цель 2024 года

Главной военной целью Украины в 2024 году является изоляция Крыма. Об этом сообщил Владимир Зеленский в интервью The Economist.

«Изоляция Крыма и деградация там военного потенциала России чрезвычайно важна для нас. Ракеты Taurus могут позволить Украине разрушить Керченский мост стоимостью 4 миллиарда долларов, изолировав Крымский полуостров от России и сократить количество нападений из этого региона», - сказал Зеленский.

Зеленский обозначил задачи и в сухопутной войне.

«Наша задача - защитить восток, спасти эти очень важные города Украины, восток и юг, Харьков, Днепр, Запорожье, Херсон, Николаев" а также защитить критически важную инфраструктуру своей страны», – добавил он.