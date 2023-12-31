В США посчитали, сколько отдыхал Байден
Президент США Джо Байден провел более трети прошлого года на отдыхе. Об этом сообщила газета New York Post.
По ее данным, хозяин Белого дома отдыхал 138 дней (37% от всего года). Самым любимым местом отдыха президента стала его резиденция в штате Делавэр. Как отмечает издание, Байден также проводил время в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд), на острове Санта-Крус (Американские Виргинские острова) в Карибском море, на озере Тахо (штат Невада).
Как указывает New York Post, бывший президент США Дональд Трамп ежегодно проводил вне Белого дома в среднем только 26% времени.