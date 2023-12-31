Арендовать жилье в Турции стало еще сложнее

В Турции ужесточили требования для предоставления аренды жилья туристам. Так, с 1 января сдача недвижимости на срок до 100 дней теперь возможна при наличии лицензии Министерства культуры и туризма страны, пишет газета Sabah.

Правила не распространяются на жилье, сдаваемое на срок свыше 100 суток. Согласно нововведениям, на домах, в которых сдаются квартиры туристам, должны быть вывешены таблички с информацией о регистрации объекта недвижимости как подходящего под аренду. Арендодатель из многоквартирного дома должен получить согласие на ведение своей деятельности всех жильцов.

За нарушение указанных правил предусмотрены высокие штрафы. Так, за сдачу жилья в аренду без лицензии придется заплатить 3,5 тысячи долларов США. После получения штрафа владельцу придется получить лицензию в течение пятнадцати суток. В противном случае будет начислен новый штраф в размере 17,6 тысячи долларов США.