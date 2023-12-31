Александр Караваев, Ильгар Гусейнов 02:54

В наступающем 2024 году начнется второй базовый этап экономического возрождения Карабахского региона страны. Какие предприятия будут введены в строй? И какие задачи стратегического развития Карабахского планируется реализовать в наступающем году?

Эффект масштабируются на всю страну В 2024 году на работы по восстановлению и строительству в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах из государственного бюджета будет выделено не менее 2,4 миллиарда долларов. Это - второй по объему транш после реализации задач первого этапа, на который были выделены порядка 7 миллиардов долларов. По объективным причинам развитие новых экономических территорий происходит неравномерно. Другими словами, мы являемся свидетелями ситуаций, при которых где-то уже строятся жилые кварталы и вводятся в строй международные аэропорты, а в каких-то местах ещё не завершено разминирование территорий и только приступают к оценкам технико-экономических обоснований будущих проектов. Тем не менее, результаты этих масштабных работ уже отражены в цифрах статистики. В частности, если проанализировать такую статью, как капитальные вложения в основной капитал, то за январь-ноябрь 2023 года они составили 15 миллиардов 725,9 миллиона манатов, что на 16,5 процента больше аналогичного показателя 2022 года. Причем, из общего объема капиталовложений 72,9 процента или 11 миллиардов 463,6 миллиона манатов были направлено на строительно-монтажные работы, которые в массе своей проводятся именно на новых территориях. Наиболее значимые проекты 2024 года будут, по-прежнему, сконцентрированы на секторах промышленности, строительства и магистральной инфраструктуры. В 2024 году на территории промышленного парка "Экономическая зона долины Араз" (экономический район «Восточный Зангезур») будут введены в эксплуатацию два предприятия. Осенью будущего года компания «İmprotex», являющаяся одним из флагманов военно-промышленного комплекса Азербайджана, введет в эксплуатацию предприятие по производству миноискателей, специальной техники и металлических изделий.

В частности, «İmprotex» будет производить две модели миноискателей "Revival P" (обнаружение противопехотных мин) и "Revival T" (обнаружение противотанковых мин). На предприятии также будет налажено сервисное обслуживание производимой продукции. В целом же, планируется производить ежегодно до 100 единиц миноискателей обоих типов. Учитывая огромное количество минных заграждений, установленных армянскими сепаратистами, импортозамещение в этой сфере оборонной промышленности является первостепенной по своей актуальности задачей. Достаточно привести лишь одну цифру - в 2023 году инженерно-саперными подразделениями армии Азербайджана были обнаружены и обезврежены более 2.300 мин и неразорвавшихся боеприпасов. Несколько слов о строительной сфере Ещё одно предприятие по производству бетона и сухого клея планирует ввести в эксплуатацию в 2024 году компания "Holcim Аzərbaycan". В целом же, новые строительные проекты в регионе будут опираться, главным образом, на национальную металлургию. Столь значительные масштабы строительства на территориях Карабаха и Восточного Зангезура требуют опоры на многие отраслевые промышленные объекты, расположенные по всей стране. Таким образом, будет рождаться мультикаплитивный эффект. И пример металлургии в данном случае наиболее характерен.

К примеру, в Дашкесанском районе планируется построить обогатительный завод для производства железного концентрата, а в Гейгельском - завод по производству пеллет (биотопливо, получаемое из торфа, древесных отходов и отходов сельского хозяйства – ред.), являющихся промежуточной продукцией, а также завод по производству конечного продукта HBI (горячее брикетирование железа). Таким образом, будет достигнута цель по замене перерабатываемого в стране металлолома высококачественным сырьем, снижению зависимости металлургической промышленности от импорта, а также удовлетворению растущего спроса в строительстве на стальные изделия. В сфере железнодорожного транспорта последовательно развивается строительство участков, подводящих к Зангезурскому транспортному коридору. Работы по проекту железной дороги Горадиз-Агбянд (110,4 километра) выполнены на 45 процентов, окончание строительства запланировано в 2025 году. Почти украинские масштабы Серьезные перспективы намечены и в аграрном секторе, учитывая ресурсную базу региона, богатую пахотными землями. Согласно оценкам Министерства сельского хозяйства, которые подтверждены спутниковыми снимками, общая потенциальная посевная площадь на освобожденных территориях составляет около 160.000 гектаров. Чтобы понять значимость этих цифр, приведем в пример Украину, чья зерновая отрасль является одной из ведущих в мире. Так вот, в 2023 году, площадь сева яровой пшеницы в этой стране составила около 285.000 гектаров, и это - рекорд за двенадцать последних лет. А вот в 2013 году украинский сев яровых составлял как раз-таки "карабахские" 160 тысяч гектаров. Таким образом, зерновой потенциал новых районов сопоставим с севом яровой пшеницы в Украине.

Понятно, что Азербайджан не может конкурировать с ведущими странами-экспортёрами зерновых, обладающих многомиллионными площадями для сева не только пшеницы, но и множества других зерновых культур. И, тем не менее, не случайно, что такая страна, как Израиль, вкладывающая огромные силы и средства на поддержку своей сельскохозяйственной отрасли, заинтересовалась азербайджанскими проектами развития пахотных земель, которые, безусловно, имеют перспективы на макрорегиональном уровне. Как подтянуть к Карабаху дальнюю периферию? Нужно упомянуть несколько стратегических задач развития Карабахской экономической зоны на перспективу ближайшего десятилетия: - необходима разработка линий промышленной кооперации для усиления торгово-экономической связанности по нескольким масштабам. В этом аспекте большую роль играет скорость и, что не менее важно, стоимость доставки материалов и комплектующих. Торгово-экономическая связанность необходима для обеспечения лёгкой транспортной доступности к Карабахскому и Восточно-Зангезурскому району не только из регионов страны, но и, в рамках внешнеторговых векторов, из Турции, Грузии, Ирана, России. Собственно, эту задачу обеспечат межвидовые транспортные связки и линии международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджана. Также к Карабахским и Зангезурским проектам необходимо подтягивать субъекты экономики дальней периферии. Значимую роль в этом плане будет играть взаимодействие Азербайджана со Всемирным банком, Международной финансовой корпорацией (IFC) и другими глобальными инфраструктурными донорами. Карабах должен стать примером модернизации и развития в мировом масштабе. И это задача вполне по силам правительству Азербайджана.