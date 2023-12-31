Мощное землетрясение в Японии: погибшие и раненые

По крайней мере 6 человек погибли и более 40 получили травмы различной степени тяжести в результате серии землетрясений, произошедших в Японии. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что все погибшие - жители префектуры Исикава, где подземные толчки ощущались больше всего и вызвали наибольшие разрушения. Сообщается по крайней мере о 50 случаях разрушений частных деревянных домов и жилых построек в этом регионе страны - на месте работают спасатели, так как под завалами все еще могут находиться люди. Также сообщается о более чем 50 крупных пожарах, над ликвидацией которых работают японские пожарные.