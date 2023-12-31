Зафиксирован взлет 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область). Как сообщают украинские СМИ, бомбардировщики летят в юго-восточном направлении. Ориентировочное время выхода самолетов на рубеж пуска крылатых ракет в районе Каспийского моря – 04.00-05.00.

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В Киеве и в других регионах Украины в ночь на вторник, 2 января объявлена воздушная тревога из-за очередного массированного налета российских «шахедов».

Как сообщают украинские СМИ, украинская столица подверглась ракетным ударам.

По заявлению мэра Киева Виталия Кличко, Киев подвергся атаке шахедов.

В настоящее время тревога действует, в частности, в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Николаевской и Херсонской областях.



Ранее ночью она действовала в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.



Прошлой ночью российские войска, по данным ВСУ, запустили по Украине рекордные 90 беспилотников, позднее в понедельник было запущено еще 10 «шахедов».