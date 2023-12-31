Боевики ХАМАС убили гражданина Венгрии

Гражданин Венгрии, находившийся в заложниках у боевиков палестинского движения ХАМАС, обнаружен погибшим, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером.

«К сожалению, Рон Дермер подтвердил появившуюся в СМИ печальную новость о том, что было найдено тело заложника с двойным израильско-венгерским гражданством», - написал Сийярто на своей странице в Facebook. Как звали этого человека, и при каких обстоятельствах он погиб, Сийярто не уточнил.

В то же время он отметил, что в заложниках у ХАМАС остается еще один человек, имеющий венгерское гражданство, и правительство страны продолжает прилагать усилия по его освобождению.