Граждане Косово теперь могут ездить в Шенген без визы

С полуночи понедельника, 1 января, граждане Косово получили возможность путешествовать в страны Шенгенской зоны без визы. Согласно правилу, вступившему в силу в первый день 2024 года, косовары могут находиться в Шенгенской зоне без визы сроком до 90 дней.

Посол Евросоюза в Приштине Томаш Шуньог назвал это нововведение "важной вехой". По его словам, для преимущественно молодого населения западнобалканской страны оно стало "приглашением открыть для себя Европу", передает агентство KNA.

На церемонии в международном аэропорту Приштины косовский премьер-министр Альбин Курти поздравил своих сограждан с вновь обретенным правом, с которым косовары, по его словам, обрели достоинство. Курти попрощался с группой из 50 граждан Косово, которые, по сообщениям местных СМИ, выиграли организованную правительством страны поездку в Вену.