Названа причина самоубийства адвоката в Баку

Друга адвоката Заура Мамедова, который вечером 1 января совершил самосожжение перед Коллегией адвокатов в Наримановском районе города Баку, рассказал о причинах, сподвигших Мамедова на этот шаг.

Как сообщил в социальных сетях друг покойного Ашур Бадалсой, Мамедов в разговоре с ним накануне самоубийства признался, что несколько недель назад ради раскрытия дела передал 10 тысяч манатов следователю одного из следственных органов. Тот не смог раскрыть дело, а деньги не вернул.

По словам Бадалсоя, человек, чье дело рассматривал тот следователь, заявил, что подаст жалобу в прокуратуру на Заура. Тот в ответ заказчику сказал, что постарается встретиться со следователем на следующее утро, иначе покончит с собой. Бадалсой принял слова своего друга за шутку, а затем узнал о самоубийстве.