Стало известно о жертвах авиакатастрофы в Японии Видео; обновлено 15:51
Погибли 5 членов экипажа загоревшегося в Токио самолета, сообщил местный канал NHK World-Japan.
На борту самолета находились 6 членов экипажа.
Отмечается, что произошедшее в результате столкновения возгорание самолета в токийском аэропорту продолжается.
13:50
В токийском аэропорту горит самолет, следовавший из северного японского города Саппоро в Токио, пишут японские СМИ.
Телеканал NHK сообщает, что авиалайнер Airbus A350 японской компании JAL, предположительно, столкнулся с самолетом береговой охраны в небе над токийским аэропортом.
Сообщается, что воздушное судно выгорело полностью, 367 пассажиров и членов экипажа благополучно эвакуированы.
January 2, 2024