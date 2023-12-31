Стало известно о жертвах авиакатастрофы в Японии Видео; обновлено 15:51

Погибли 5 членов экипажа загоревшегося в Токио самолета, сообщил местный канал NHK World-Japan.

На борту самолета находились 6 членов экипажа.

Отмечается, что произошедшее в результате столкновения возгорание самолета в токийском аэропорту продолжается.

13:50

В токийском аэропорту горит самолет, следовавший из северного японского города Саппоро в Токио, пишут японские СМИ.

Телеканал NHK сообщает, что авиалайнер Airbus A350 японской компании JAL, предположительно, столкнулся с самолетом береговой охраны в небе над токийским аэропортом.

Сообщается, что воздушное судно выгорело полностью, 367 пассажиров и членов экипажа благополучно эвакуированы.