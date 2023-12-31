Подоляк: Мир с Россией – смертный приговор

Мирные переговоры с Россией могут состояться лишь после того, как российские войска покинут территорию Украины. Уход из Кремля Владимира Путина сам по себе не является основанием для начала переговоров, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Вышли с территории Украины и тогда появляется субстрат разговаривать. Не факт, что они (переговоры) будут, но (есть) субстрат - по крайней мере вы вышли, то есть факт агрессии закончился», - заявил Подоляк.

По его словам, на этом этапе станет возможным диалог о том, как Россия будет наказана за совершенные военные преступления и как будет расплачиваться за причиненный материальный ущерб.

«Однако до того, как российские войска покинут украинскую территорию, такие переговоры не могут начаться априори», - сказал Подоляк.

Советник главы ОП выразил убеждение, что подписание любого мирного договора в условиях, когда российские войска остаются на украинской территории, будет смертным приговором для Украины с отсрочкой исполнения «на 5 лет или около того».