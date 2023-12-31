Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14:05

В Вашингтоне оживились разговоры о том, смогут ли американские власти передать конфискованные российские активы в размере 300 миллиардов долларов Украине. И тут возникли совершенно неожиданные повороты. Сама идея о конфискации принадлежит конгрессменам, демократам и республиканцам. Но президент Джо Байден в течение последнего года отказывался от этого шага, считая его труднореализуемым. Действительно, такая мера была бы беспрецедентной в истории США, где свято охраняют закон и международное финансовое регулирование. Но, как говорится, вода дырочку найдет. В ноябре прошлого года члены Комитета по иностранным делам Палаты представителей 40 голосами «за» и всего 2 «против» поддержали законодательный акт, который позволил бы передать эти деньги на восстановление украинской экономики. А в декабре спикер палаты Майк Джонсон заявил, что эта мера позволит ему убедить коллег проголосовать за выделение Украине более 60 миллиардов долларов гуманитарной, экономической и военной помощи, которые у Конгресса запросил Байден.

Джонсон высказался по этому поводу весьма изящно, чего от него никто не ждал. «Это было бы настоящей поэзией - финансировать Украину за счет российских активов», - сказал он. Эту мысль развил бывший конгрессмен Том Малиновски. «Многие республиканцы хотели бы помочь Украине, но они боятся своих избирателей, - сказал он. - И если те скажут им, что они заставят Путина платить за восстановление Украины, то им будет легче утвердить нынешний пакет помощи». На уровне общественного сознания это выглядит так. Многие американцы не хотят платить свои налоги Украине, где все как-то идет ни шатко ни валко. Но если им сказать, что платить будет Путин, то, возможно, им самим будет легче раскошелиться. Вопрос не логики, а подсознания. Колумнист The Washington Post Джош Рогин совершенно согласен с этим выводом. «Чтобы получить согласие республиканцев оказать помощь Украине, давайте заставим Путина также заплатить», - пишет он.

Но во всей этой схеме законодатели путают понятия. Российские миллиарды, даже если их решат передавать Украине, будут поступать туда микроскопическими суммами в течение многих лет. А выделить пакет в 60 миллиардов истекающей кровью стране надо сейчас. И пока не ясно, готовы ли конгрессмены, которые после отпуска приступят к работе 12 декабря, провести это решение быстро. Они будут торговаться по поводу выделения сметы на укрепление южной границы Америки, которую увязывают с помощью Украине. А там близится 19 января - временная граница для утверждения государственных расходов, в противном случае над страной вновь нависнет угроза шатдауна. Конфисковать российские деньги было довольно просто. А вот передать их Украине сложно еще и потому, что лишь незначительная часть хранится в США, а большинство находится на счетах в Бельгии и Швейцарии. А европейцы не менее жестко, чем американцы относятся к идее конфискации. И единственной возможностью принять решение станет обсуждение его на февральской встрече «Группы семи». Но там ожидаются жаркие дебаты — некоторые крупные европейские страны, в первую очередь Германия, противятся передаче денег Украине, считая это грубым нарушением международного права.