Польша подняла в небо F-16 во время ракетной атаки России по Украине

Во время массированного ракетного удара России по Украине утром 2 января Польша поднимала в небо боевую авиацию. Об этом сообщают польские Вооруженные силы в соцсети Х.

«Для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши были задействованы две пары истребителей F-16 и воздушный заправщик союзников. Около 5:45 взлетела пара, дислоцированная на базе в Ласке, а около 6:15 - пара с базы в Кшесинах», - говорится в сообщении.

После 10 часов утра сообщалось, что истребители F-16 вернулись на свои базы.