Эти достижения включают в себя весьма успешные результаты 2023 года, завершая тем самым стратегический период PASHA Life 2021-2023. Завершая этот этап, мы смотрим вперед и готовы к следующему стратегическому периоду с упором на цифровую трансформацию и оптимальное использование ресурсов.

В рамках обеспечения удовлетворенности клиентов была создана С истема управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). С помощью этой системы мы стремимся решать любые запросы клиентов с первого звонка. Также наша дорожная карта в сфере информационных технологий и сетевой архитектуры завершена, мы определили структуру для создания хранилища данных ( Data Warehouse ). Одной из наших главных целей в 2024 году будет уже миграция на новые внедренные технологии. Внедрение новых систем и технологий приведет к положительным результатам, таким как лучшее качество программного обеспечения, минимизация ошибок, оптимальное распределение ресурсов, технологическая автономия Agile-команд и мгновенное принятие решений.

Говоря об оптимизации, отмечу, что созданы новые системы оптимизации наших бизнес-процессов. Удовлетворение потребностей клиентов является нашим главным приоритетом. Систему Lead Management (LMS ), включающую в себя реализацию процесса продаж на месте при привлечении новых клиентов, внедрили в конце года и планируется ввести в эксплуатацию в начале нового года. Итак, если процесс заключения договоров осуществлялся в течение 1 дня, то отныне договоры будут заключены в процессе продажи.

В рамках улучшения экосистемы в государственной сфере начаты работы по интеграции с соответствующими системами Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB). Эта инициатива, реализованная только компанией PASHA Life, сократила время расследования страховых случаев с более чем 10 дней до всего 10 минут. Такие изменения не только повышают удовлетворенность клиентов, но и способствуют оптимальному использованию человеческих ресурсов.

Также в 2023 году PASHA Life объявила об открытии представительства в Нахчыване. Представительство в Нахчыване будет больше влиять на наш портфель в сфере обязательного страхования, и в ближайшие годы мы будем работать над другими видами добровольных продуктов в этом регионе.

Что касается продуктов, отмечу, что компания добилась похвальных результатов всего с 4 продуктами. Была также создана лаборатория по разработке других видов продуктов добровольного страхования, в результате по продукту «Корпоративное страхование жизни» получены страховые сборы на 7,5 млн манатов. Это показатель того, что основа для развития добровольного страхования уже заложена, и мы продолжим увеличивать продажи в ближайшие годы.

В прошлом году мы сообщали, что, применив методологию Agile в отделе продаж, который является традиционной структурой в компании, добились увеличения страховых сборов почти на 25%. В целом мы применили методологию Agile в процессах некоторых бэк-офисных структур, и поскольку результаты оказались успешными, указанная методология будет применяться и в других структурах в ближайшие годы.

- 2023 год — последний год текущего стратегического периода PASHA Life. Хочу отметить, что 2023 год стал выдающимся для нашей компании. Прежде всего хочу сказать о цифрах – мы достигли рекордного результата по прибыли не только на рынке страхования жизни, но и на рынке общего страхования. По показателям международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) к концу 2023 года наша прибыль превысит 40 миллионов манатов. Мы прогнозировали, что последний год стратегического периода будет успешным, поскольку в 2021-2022 годах в нашем бизнесе была проделана значительная работа, как Agile-трансформация, разработка отдельных продуктов, автоматизация процессов, а также значительные инвестиции в область аналитики данных.

- Уважаемый Нияз муаллим , каких целей PASHA Life достигла к концу 2023 года? Не могли бы Вы перечислить знаменательные моменты.

- В целом как прошел стратегический период 2021-2023 гг. для PASHA Life?

- Стратегический период 2021-2023 гг. стал периодом Цифровой трансформации для PASHA Life. За этот период в PASHA Life были проведены многочисленные работы по цифровизации, оптимизации процессов и инновациям. Подробной информацией об этих инициативах я делился в своих предыдущих ежегодных интервью. В следующий стратегический период мы стремимся получить максимальный доход с минимальными ресурсами. Это означает, что мы будем делать еще больше в области цифровизации, реагируя на рыночный спрос и окружающую среду, а также на потребности клиентов. Главным вопросом здесь было создание базовой системы, которая уже реализована в стратегический период 2021-2023 годов.

Итак, в следующий стратегический период, максимизируя цифры по нашим показателям с минимальными ресурсами, могу сказать, что PASHA Life постепенно станет IT-компанией.

- Мы знаем, что в PASHA Life корпоративной культуре уделяется особое внимание, как это влияет на бизнес?

- Да, корпоративная культура играет ключевую роль в формировании успешного бизнеса. PASHA Life — одна из немногих компаний на рынке, реализовавшая проект по вовлечению сотрудников (Employee Engagement). В своих предыдущих интервью я упоминал, что мы измеряем индекс организационного здоровья (Organizational Health Index), который является индикатором уровня корпоративной культуры и общей рабочей среды. Этот инструмент помогает нам понять, насколько здорова внутренняя среда и культура, а формирование здоровой среды в компании прямо пропорционально ее успеху. Благодаря опросу «Вовлеченность сотрудников» (Employee Engagement), который мы провели в рамках проекта, мы выявили детали, которые ранее могли остаться незамеченными. Результаты опроса стали основой для кураторских воркшопов, в которых участвуют члены Правления, и тем самым принимаются обязательства по выявленным проблемам.

Мы также успешно реализовали проект по принципам «5 дисфункций команды» Патрика Ленсиони. Данный проект проводился среди членов Правления и способствовал развитию культуры обратной связи, улучшил эффективность командной работы. В следующем стратегическом периоде мы планируем расширить применение этого подхода на другие структуры компании.

Таким образом, создание здоровой среды и культуры становится важным инструментом нашего успеха. Мы убеждены, что без здоровой корпоративной культуры достижение выдающихся результатов невозможно.

- Насколько нам известно, развитие сотрудников также имеет большое значение в компании. Чего вы ожидаете от профессионала?

- Развитие сотрудников - ключевой аспект нашей корпоративной философии. Проект Integration of Talents станет одним из важнейших направлений в следующем стратегическом периоде. В рамках данного проекта мы планируем внедрять новые методологии, включая переоценку менеджеров для выявления и развития талантов, а также разрабатывать новые компетенции. На основе этих данных будут созданы программы развития для соответствующих сотрудников.

Наличие талантов играет важную роль в достижении наших амбициозных целей, поскольку максимальный доход с минимальными ресурсами может быть достигнут благодаря талантам. Развитие талантов также содействует созданию здоровой и динамичной бизнес-среды, что, безусловно, способствует успеху нашей компании.

- Как компания вы стремитесь быть катализатором и новатором на рынке. Как планируете этого добиться?

- Да, мы стремимся быть катализатором и новатором на рынке, и для достижения этого поставили перед собой цель и дальше совершенствоваться в некоторых направлениях в компании. Одно из таких направлений — улучшение Клиентского Опыта (Customer Experience – CX). Клиентский Опыт – включает в себя опыт, который имеет клиент с момента первого знакомства с нашей компанией и на протяжении всего последующего взаимодействия в соответствии с его потребностями. Трансформация клиентского опыта стала важным конкурентным преимуществом в современном бизнесе. Потому что в настоящее время с развитием технологий возросли и требования клиентов: они ждут от продукта простоты, удобства и оперативности, они ожидают высокого сервиса и продуктов, отвечающих их потребностям.

Одним из других направлений является формирование Data-культуры - принятие решений на основе данных; методология Agile, применяемая в нашей компании в продажах и бэк-офисе; Инновации - создание инновационной среды внутри компании, поощрение сотрудников к работе над новыми идеями и продуктами. В целом, эти стратегические направления позволяют нам играть роль катализатора на рынке, обеспечивая современные и инновационные решения для наших клиентов.

- Вы переходите в новый стратегический период. Каковы ваши цели на следующий год? Изменится ли видение компании?

- Я говорил о некоторых инициативах, но хотел бы отметить одно: все перечисленные шаги будут реализованы в рамках особого подхода. Этот подход базируется на трех ключевых моментах: наши вдохновляющие цели, наши сильные стороны и наша экономическая модель, построенная на них. То есть как компания PASHA Life мы стремимся к идеальному обслуживанию клиентов, полагаясь на нашу силу в области клиентского опыта. Все наши инициативы разрабатываются с учетом этой экономической модели. В этой экономической модели доход на одного сотрудника будет рассчитываться для измерения эффективности бизнеса.

- В каком направлении, по вашему мнению, будет развиваться рынок страхования жизни в будущем?

- Я очень верю в развитие общего страхового рынка в результате новых инициатив, предпринятых регулятором, в данном случае Центральным банком, поскольку сам регулятор очень активно занимается развитием рынка и обеспечением финансовой стабильности - наличием тесных конструктивных обсуждений, быстрое реагирование на все запросы является ярким свидетельством этого.

Кроме того, хотелось бы подчеркнуть еще один положительный момент: модель «Банкострахование» была создана впервые в истории банков и страхования по инициативе регулятора. В рамках совместного сотрудничества Ассоциации страховщиков Азербайджана (АСА) и Ассоциации банков Азербайджана (AБA) была создана единая рабочая группа и подготовлен план работы по осуществлению продаж через банковские каналы. Это, в свою очередь, будет способствовать росту страховой культуры, а также сыграет непосредственную роль в развитии продуктов добровольного страхования жизни.

- Можете ли предоставить обзор инициатив компании в области корпоративной социальной ответственности (КСО) на прошедший год?

- Конечно. Наша приверженность корпоративной социальной ответственности остается краеугольным камнем ценностей нашей компании, и я хотел бы поделиться некоторыми основными моментами из наших инициатив в области КСО в прошедшем году. Наше внимание сосредоточено на трех основных направлениях: поддержке соответствующих областей нашего общества, сохранении культурного наследия и вкладе в развитие спорта.

Во-первых, мы продолжили наши усилия по поддержке сообществ, в которых работаем. Накануне праздников совместно с Международным обществом Красного Полумесяца мы провели социальные акции, ориентированные на все слои населения, за что были награждены Почетным Дипломом. Не забывая о детях шехидов, ради светлого будущего детей вместе с PASHA Insurance мы провели 1 июня специальное мероприятие для детей ветеранов и шехидов Нахчыванской Автономной Республики. Кроме того, в этом году мы поддержали организацию лагеря YAŞAT для более чем 300 детей-шехидов.

Также в этом году PASHA Life начала сотрудничать с ПФК «Сабаил» и Федерацией бокса Азербайджана, поддерживая развитие спорта, а с ФК «Сумгаит» мы сотрудничаем уже почти 8 лет. Что касается нашего вклада в культурное наследие, хотел бы отметить, что PASHA Life уже более 10 лет сотрудничает с издательским домом IRS и издает международные книги по истории и культуре Азербайджана. В этом году наши новые книги – «Затаившаяся Смерть», «Возрождение. Начало», «Шуша. Заветный Город» на турецком языке, «Тысячелетие Ширваншахов», «Калам и кисть» были представлены как в Азербайджане, Турции, так и Италии.

- Спасибо, Нияз муаллим. Что бы вы хотели сказать в итоге?

- Подводя итоги этого года, хотел бы выразить глубочайшую благодарность нашей самоотверженной команде, постоянным клиентам и уважаемым партнерам. Вместе мы достигли значительных успехов, и ваше доверие сыграло ключевую роль в нашем прогрессе. Благодарим вас за то, что вы были с нами на этом пути. Перед нами открывается еще один год процветания и общего успеха.

Хочу также поздравить всех с Днем солидарности азербайджанцев всего мира, желаю, чтобы наша солидарность всегда была на высоком уровне. Также поздравляю наших соотечественников с наступившим Новым годом! Пусть год будет наполнен радостью, успехами и новыми возможностями для всех нас.