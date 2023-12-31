События в Украине, Ближнем Востоке и Тайване в начале этого года могут поставить под сомнение роль Америки в мире и угрожать предвыборной кампании президента Джо Байдена, пишет Politico.Так, утверждает издание, без дополнительной помощи со стороны США Киев «может проиграть в войне уже в первой половине 2024 года».

«Исход будет зависеть от того, одобрит ли Конгресс США дополнительную военную помощь Киеву. В Вашингтоне «политический паралич» и растущая оппозиция Республиканской партии препятствуют дальнейшему финансированию Украины вот уже несколько месяцев.

Уже к концу января Дональд Трамп может утвердить свою кандидатуру в качестве кандидата от республиканцев. Тогда, вероятно, представители партии в Конгрессе решат идти в ногу со своим кандидатом в президенты, что приведет к прекращению помощи Украине.

У Европы не хватит ни запасов вооружения и боеприпасов, ни производственных мощностей, чтобы восполнить какой-либо дефицит, так как более половины всей помощи в Украину поступает именно из США», - утверждает Politico.