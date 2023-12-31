Сомали просит поддержки

Сомали отозвал посла в Аддис-Абебе (столица Эфиопии) после того, как Эфиопия договорилась о доступе к портам с Сомалилендом, провозгласившим независимость в одностороннем порядке, передает France 24.

Премьер-министр Хамза Абди Барре пообещал, что Сомали будет защищать свою территорию «всеми возможными законными средствами» после подписанного соглашения, которое дает Эфиопии, не имеющей выхода к морю, желанный доступ к Красному морю.

Правительство заявило, что обращается к международным организациям, включая ООН, с призывом поддержать Сомали.

«Сомалиленд является частью Сомали в соответствии с конституцией Сомали, поэтому Сомали считает этот шаг явным нарушением ее суверенитета и единства», - говорится в заявлении Кабинета министров Сомали.

В заявлении отмечено, что меморандум о взаимопонимании, подписанный в Аддис-Абебе 1 января, «недействителен и не имеет юридической силы».

В ответ на это правительство Сомали отозвало своего посла в Эфиопии для консультаций.