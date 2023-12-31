Турция не пустит к себе украинские суда

Турция проинформировала союзников, что не намерена допускать в свои проливы минные тральщики, подаренные Украине Великобританией, сообщает администрация президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Заявления ряда изданий о том, что «миноискателям, подаренным Украине Великобританией, было разрешено пройти через турецкие проливы в Черное море», не соответствуют действительности. Турция... закрыла проливы для военных кораблей… России и Украины в соответствии со статьей 19 Конвенции Монтрё о проливах», - отмечается в заявлении турецкого Центра по борьбе с дезинформацией.

Также указывается, что «с 1936 года Турция… выполняет Конвенцию Монтрё и сохраняет… решимость и принципиальную позицию в течение войны (между Украиной и РФ) в целях предотвращения эскалации напряженности в Черном море».

Ранее сообщалось, что Турция, Румыния и Болгария подпишут план по обезвреживанию мин.