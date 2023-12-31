В Нью-Йорке внедорожник марки Ford, груженный канистрами с бензином, врезался в другой автомобиль, выезжавший со стоянки, в результате чего два человека погибли, еще двое, включая виновника происшествия, ранены, сообщают зарубежные СМИ. Также пострадали трое пешеходов, попавшие под автомобиль.

Сообщается, что после ДТП вспыхнуло пламя, которое пожарным удалось потушить спустя примерно час. После тушения пожара спасатели обнаружили около 12 пустых канистр с бензином в Ford и вокруг него.

По словам источника, знакомого с расследованием, автокатастрофа расследуется как бытовой терроризм после того, как подозреваемый предположительно оставил предсмертную записку и дневник в своем гостиничном номере. Подозреваемый был опознан как Майкл Эйвери из города Сиракузы.

Семья Эйвери была допрошена следователями. Власти сообщают, что у мужчины биполярное расстройство, хотя диагноз ему не был поставлен.