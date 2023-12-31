Леонид Швец, автор haqqin.az 16:48

2 января Украина в избытке получила новые свидетельства глубокой дружбы и братства от российского народа в виде десятков дронов и ракет самых разных классов. Перед этим атака сравнимого масштаба была 29 декабря, она считалась беспрецедентной, но этот рекорд теперь по крайней мере повторен. При этом украинские силы ПВО заметно улучшили свои показатели. Если 29 декабря удалось сбить 27 «шахедов» из 36 запущенных, то в этот раз были уничтожены все прилетевшие 35. Сбиты все десять «Кинжалов», 59 крылатых ракет авиационного базирования Х-101/Х-555/Х-55 из семидесяти, все три выпущенные «Калибра» - крылатые ракеты морского базирования. Сложнее было перехватывать запущенные по баллистической траектории ракеты «Искандер» и С-300/С-400, ударившие в основном по Харькову.

О точности стрельбы и качестве ракет красочно свидетельствует «нештатный сход авиабоеприпаса», подтвержденный Минобороны РФ, который привел в тому, что ракета разнесла полдеревни Петропавловка Воронежской области, напомнив старый мем «бомбить Воронеж», современный вариант поговорки «бей своих, чтобы чужие боялись». Прослеживается единая тактика комбинированного удара: сначала в воздушное пространство Украины входят БПЛА, нагружая работой средства обнаружения и поражения, затем идут несколькими волнами ракеты. Не исключено, что предполагался единовременный удар крылатыми ракетами и гиперзвуковыми «Кинжалами», но так не вышло. Сейчас активно идут в ход накопленные за лето-осень запасы ракет, но эффективность их применения вызывает вопросы в смысле этих показательных ударов «на миллиард» (по стоимости): достичь своих целей в большинстве случаев им не удается, а резко нарастить производство дорогущего ракетного вооружения с компонентами, которые нужно с огромным трудом добывать за рубежом, невозможно.

Проще дело обстоит с относительно недорогими дронами, которые клепаются по иранской франшизе. Они сейчас применяются практически каждую ночь. Только за последние три дня прилетело 170 «шахедов», за весь декабрь – 625. В ноябре эта цифра составляла 369 штук, в октябре – 285. Но процент их уничтожения очень высокий. Хотя, наверное, в какой-то мере с задачей истощения средств поражения украинской системы ПВО они справляются. Околоновогодний «штурм и натиск» должен, по задумке российского командования и политического руководства, шокировать и привести в уныние противника и взбодрить собственное население, демонстрируя внушительную мощь российского оружия. Почему вдруг это должно произойти сейчас, при том, что не удалось ни в 2022 году, ни в минувшем, значительную часть которых Украина прошла без современных средств ПВО, непонятно. Прошлой зимой в это время Украина уже сидела без электричества, сейчас ситуация несравнимо лучше.

Первая батарея Patriot из США зашла в Украину в конце апреля 2023 года. С тех пор размещено три таких полных батареи, включая новейшую модернизацию из Германии PAC-3. Кроме того, имеются четыре отдельных пусковых установки этого зенитно-ракетного комплекса. Высочайшими характеристиками обладает французско-итальянская система SAMP/T. Результаты борьбы с ракетами и постоянный самолетопад в Воздушно-космических силах РФ показывают, что украинские специалисты передовую западную технику прекрасно освоили. Собственно, в реальных боевых условиях никто, кроме них, ее не использует. На подходе дополнительная помощь по защите неба – новые комплексы ПВО. В марте на боевое дежурство заступят F-16. Да, удары по территории Украины продолжатся, никаких иллюзий на это счет нет и быть не может, но и противодействие им будет только возрастать.