Немецкий фармгигант покидает Россию

Масштабная скупка российских заводов по производству лекарств вышла боком для немецкой компании Stada с инвесторами из США и Британии. Один из крупнейших инвесторов в фармацевтическую промышленность РФ выводит заводы в отдельную фирму и готовит их к продаже, пишет Deutsche Welle.

Stada к концу прошлого года фактически ушла из России, но сделала это тихо путем выделения своего российского бизнеса, ставшего, по мнению международных инвесторов, токсичным.

«Собственники Stada недавно решили выделить российский бизнес Stada и перевести его в отдельную компанию, которая независимо и самостоятельно действует под названием «Нижфарм», - ответила пресс-служба на запрос агентства dpa. Цель такой реорганизации совершенно очевидна - продажа.

Российский рынок был для Stada вторым по важности после немецкого. В РФ трудился каждый шестой сотрудник фирмы, в страну за два десятилетия компания вложила свыше $1 млрд.

Владельцем 100% акций Stada является фирма Nidda Healthcare Holding, которую контролируют американская Bain Capital и британская Cinven. Они к 2018 году скупили большинство акций Stada и хотят разместить акции на фондовом рынке или продать инвестору. Стоимость компании выросла за последние годы примерно до 10 млрд евро, а российский актив портит картину бизнеса.

На российском рынке Stada предлагала свыше 120 наименований лекарственных средств (в том числе, например, «Аквалор», «Витрум», «Кардиом», «Ксефокам», «Левомеколь», «Снуп»).