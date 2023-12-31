Захид Орудж и Рази Нуруллаев собрали нужные подписи

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) представлено более 40 тысяч подписей избирателей, собранных в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, председателя правления Центра социальных исследований Захида Оруджа, сообщили в ЦИК.

В то же время в ЦИК поступило 47 тысяч подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в президенты от Партии национальный фронт Рази Нуруллаева.

Вместе с подписями в ЦИК были представлены сведения о сумме и источниках доходов кандидатов, в том числе документы о принадлежащем им имуществе и предварительный финансовый отчет.

На сегодняшний день утверждены кандидатуры 17 человек, претендующих на пост президента.

Отметим, что внеочередные президентские выборы в Азербайджане пройдут 7 февраля.