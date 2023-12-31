Наумов: Снимаем шляпу перед Ильхамом Алиевым ВИДЕО
Ильхам Алиев войдет в историю как один из выдающихся лидеров Азербайджанской Республики, заявил российский политолог Алексей Наумов в интервью азербайджанскому телевидению.
«Действительно снимаем шляпу перед Ильхамом Алиевым. Безусловно, он войдет в историю как один из наиболее выдающихся лидеров Азербайджанской Республики, как один из наиболее грамотных, умелых политиков… Цели достигнуты, санкций нет, экономика хорошо себя чувствует и, собственно, новая глава в истории Азербайджана открывается», - заявил Наумов.
January 2, 2024