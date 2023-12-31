Эльнур Мамедов, отдел экономики 17:53

Как и прежде, поступательный характер экономического развития Азербайджана нашел в 2023 году отражение и в возросших показателях социального благополучия граждан нашей страны. Об этом редакции haqqin.az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения. В 2023 году указами и распоряжениями президента Ильхама Алиева в Азербайджане был реализован четвертый за последние пять лет пакет социальных реформ, включивший в себя очередное повышение зарплат, пенсий, пособий и стипендий, охвативших в общей сложности 1,9 миллиона граждан страны.

С 1 января 2023 года минимальная ежемесячная зарплата возросла на 15 процентов - с 300 до 345 манатов. В ряде организаций, финансируемых из государственного бюджета, ежемесячные должностные оклады также возросли в среднем на 15 процентов. За 10 месяцев 2023 года среднемесячная зарплата по стране увеличилась на 11,3 процента, составив 921,1 маната. С 1 февраля 2023 года в рамках новых социальных реформ минимальная ежемесячная трудовая пенсия была доведена до 280 манатов, а пенсии в соответствии с годовыми темпами роста среднемесячной зарплаты в 2022 году были с начала 2023 года индексированы и повышены на 14,7 процента. Материальную помощь, которая выделялась в 2022 году всем пенсионерам, государство включило с начала 2023 года в их пенсии, а образовавшаяся после этого сумма каждой пенсии была проиндексирована и повышена.

Кроме того, с 1 января 2023 года в рамках нового, 4-го пакета социальных реформ ежемесячная президентская стипендия для семей шехидов была повышена с 500 до 600 манатов. Пенсии гражданам, получившим инвалидность на войне, в событиях 20 Января, а также в связи с воинской службой на Чернобыльской АЭС, были повышены соответственно до 500, 400 и 300 манатов. Новые повышения распространились также на стипендии, пособия и финансовую поддержку других чувствительных групп населения. В целом же, за последние пять лет в результате социальных реформ минимальная зарплата в стране возросла в 2,7 раза, среднемесячная – на 70 процентов, медианная – в 2,2 раза, а фонд заработной платы увеличился в 2,7 раза. За этот же период минимальная пенсия в Азербайджане возросла в 2,5 раза – до 280 манатов, среднемесячная - в 2,1 раза, составив на 1 декабря нынешнего года 437 манатов, среднемесячная пенсия по возрасту выросла в два раза, составив на 1 декабря 2023 года 467 манатов.

Общегодовая сумма бюджетных денег, выделенная на пенсионное обеспечение граждан, была повышена на 2,4 миллиарда манатов (+70 процентов), составив 5,9 миллиарда манатов. Всего же выплаты по пособиям и стипендиям за период с 2018 по 2023 год возросли в пять раз. Продолжается обеспечение жильем семей шехидов и лиц с инвалидностью, связанной с участием в военных действиях, которым только в 2023 году было выделено 1 500 квартир. Таким образом, после Второй Карабахской войны общее количество квартир или индивидуальных домов, выделенных семьям шехидов и инвалидам войны, составило 6 тысяч, а в целом за прошедший период – 14 800. Помимо этого, в 2023 году инвалидам войны было выделено 100 автомобилей, в поствоенный период – 524, а всего за прошедший период – 7 600 автомобилей.

Продолжается также работа по расширению сети центров DOST, созданной по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой. В августе 2023 года в Барде были открыты Карабахский региональный центр DOST, обслуживающий жителей девяти городов и районов, а также Карабахский региональный центр профессиональной подготовки. В результате в прошлом году общее количество центров DOST доведено до семи. А в ноябре 2023 года в Исмаиллы открылся DOST EVİ, являющийся филиалом Центра инклюзивного развития и творчества. В том же ноябре Азербайджан внес очередной вклад в укрепление исламского сотрудничества, на высоком уровне организовав в Баку 5-й Конгресс министров труда стран-членов Организации исламских стран (ОИС), в котором приняли участие министры и высокопоставленные лица из более 40 стран, руководители семи крупных международных структур и другие гости. В рамках конференции состоялась церемония открытия Центра труда с международным статусом, имеющего важное значение для стран-членов ОИС.