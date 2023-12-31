Путин подписал рекордное число секретных указов

Половина указов, которые в 2023 году подписал президент России Владимир Путин, были секретными, пишут российские СМИ со ссылкой на данные сайта официального опубликования правовых актов.

Указы президента нумеруются последовательно, а «счетчик» сбрасывается в начале каждого года. Таким образом, посчитав количество пропущенных номеров, можно понять, сколько из указов были секретными. В 2022 году на фоне вторжения в Украину доля таких секретных указов выросла до 45 процентов. В 2023 году этот показатель достиг рекордных 49,5 процента. Секретные указы используются для награждения военных и для помилования завербованных на войну осужденных.

При этом общее количество подписанных Путиным указов на второй год вторжения практически не изменилось. В 2022 году было подписано 996 указов, в 2023 году - 997. Предыдущий рекорд по секретным указам Путин поставил в 2001 году - тогда в разгар второй чеченской войны этот показатель составил 47 процентов, отмечают российские СМИ.