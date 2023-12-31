Китай ударил по российской угольной индустрии

C начала 2023 года Китай восстановил импортные пошлины на уголь, это может поставить под угрозу российских экспортеров, зависящих от крупнейшего в мире рынка топлива, пишет Bloomberg.

Сообщается, что тарифы были отменены в мае 2022 года, и Россия стала вторым по величине поставщиком угля в Китай. В долгосрочной перспективе обе страны намерены довести ежегодные поставки до 100 миллионов тонн. Чтобы сохранить эти объемы, российские цены должны упасть.

«Ни одна страна не сможет принять такой объем поставок. Экспортеры должны снизить цены и взять на себя дополнительные налоговые расходы», - заявил аналитик Китайской ассоциации транспортировки и распределения угля Су Хуэйпэн.