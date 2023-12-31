Кабмин отвечает на запрос haqqin.az: Эльдар Азизов и Анар Гулиев представят генплан города Баку

Однако представители азербайджанской общественности и экспертного сообщества задались справедливым вопросом: почему же широкой общественности не был представлен сам утвержденный проект? Почему бакинцы лишены возможности ознакомиться с деталями утвержденного генплана развития столицы?

В частности, известный архитектор Эльчин Алиев, выступив с заявлением, обратился к властям с будоражащим вопросом: «На официальном сайте компании «AS+P Albert Speer + Partner GmbH» - авторами нового бакинского генерального плана - написано, что вся работа была выполнена по заказу азербайджанского правительства в 2019-2021 годах. Так почему же до сих общественность не увидела генерального плана города, и нет никакой конкретики? Почему же вся информация о таком жизненно важном для всех нас документе окружена атмосферой тайны? Почему же его утверждают, но не представляют общественности?».

Haqqin.az обратился с журналистским запросом в пресс-службу Кабинета министров Азербайджана. Как сообщили в пресс-службе, постановление было подписано премьер-министром в последний рабочий день уходящего года. И буквально в первые рабочие дни 2024 года новый генплан города будет представлен азербайджанской общественности главой исполнительной власти г.Баку Эльдаром Азизовым и председателем Госкомитета по архитектуре и градостроительству Анаром Гулиевым.