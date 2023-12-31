ХАМАС чувствует себя уверенно

Радикальное палестинское движение ХАМАС освободит взятых в плен граждан Израиля «только на своих условиях», потому что именно палестинцы являются «хозяевами положения», заявил 2 января глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

По его словам, «освобождение пленных врага произойдёт только на условиях сопротивления, потому что оно является хозяином места и времени в секторе Газа и во всей Палестине».

Хания также заявил, «инициативы по обмену заложниками будут рассматриваться только после прекращения огня со стороны Израиля», и добавил, что «ХАМАС готов участвовать в формировании объединённого палестинского правительства в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан».

ХАМАС взял в заложники несколько десятков жителей Израиля, в том числе военнослужащих, во время нападения на Израиль 7 октября.