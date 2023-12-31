Глава МИД Чехии о лицемерии России

Глава МИД Чехии Ян Липавский в своем аккаунте в соцсети Х обвинил Россию в лицемерии после массированного ракетного обстрела Украины 2 января и заверил, что отказа от поддержки украинцев, как на то надеется Москва, не будет.

Чешский министр указал на лицемерие России, которая обстреливает мирных жителей в Украине.

«Лицемерная Россия. Она обвиняет других в геноциде, а сама снова бомбит гражданские объекты в Украине и убивает невинных», - отметил министр.

По его словам, Россия хочет, «чтобы мы устали от войны и махнули рукой на украинцев». Но, заверил Липавский, этого не произойдет «ни в этом году, ни когда-либо».