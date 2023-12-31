В Ливане уничтожен замглавы политбюро ХАМАС ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 20:36

В Бейруте в результате удара беспилотника по штаб-квартире ХАМАС ликвидирован один из главарей организации Салах аль-Арури - заместитель главы политбюро ХАМАС. Об этом сообщают израильские СМИ. Кроме того, сообщается о ликвидации еще троих человек.

Аль-Арури является одним из основателей военного крыла ХАМАСа «Изз ад-Дин Аль-Кассам» отвечал за операции ХАМАС в Иудее и Самарии и сборе средств для боевиков.

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Израильский беспилотник поразил офис ХАМАС в южном Бейруте, несколько человек ранены.

Об этом сообщает ливанское агентство NNA.