В Бейруте в результате удара беспилотника по штаб-квартире ХАМАС ликвидирован один из главарей организации Салах аль-Арури - заместитель главы политбюро ХАМАС. Об этом сообщают израильские СМИ. Кроме того, сообщается о ликвидации еще троих человек.

Аль-Арури является одним из основателей военного крыла ХАМАСа «Изз ад-Дин Аль-Кассам» отвечал за операции ХАМАС в Иудее и Самарии и сборе средств для боевиков.