В Ливане уничтожен замглавы политбюро ХАМАС ВИДЕО; ОБНОВЛЕНО 20:36
В Бейруте в результате удара беспилотника по штаб-квартире ХАМАС ликвидирован один из главарей организации Салах аль-Арури - заместитель главы политбюро ХАМАС. Об этом сообщают израильские СМИ. Кроме того, сообщается о ликвидации еще троих человек.
Аль-Арури является одним из основателей военного крыла ХАМАСа «Изз ад-Дин Аль-Кассам» отвечал за операции ХАМАС в Иудее и Самарии и сборе средств для боевиков.
January 2, 2024
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Израильский беспилотник поразил офис ХАМАС в южном Бейруте, несколько человек ранены.
Об этом сообщает ливанское агентство NNA.
January 2, 2024