Турция предупредила Израиль

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун предупредил Израиль «о серьезных последствиях шпионской деятельности на территории республики».

«В Тель-Авиве должны знать, что за это придется заплатить высокую цену», - заявил Алтун, комментируя операцию турецких спецслужб, в ходе которой по подозрению в шпионаже в пользу еврейского государства были задержаны 34 человека.

«Если они (израильтяне) совершают подобную ошибку, то совсем не знают Турцию и не знают турок. Если они решаются на такое, то должны осознавать, что за это придется заплатить очень высокую цену. Подобные попытки чреваты самыми серьезными последствиями», - процитировал Алтун слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.